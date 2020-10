Stasera in Tv, Tale e Quale Show: anticipazioni sull’ultima puntata

By

In onda questa sera su Rai 1 “Tale e Quale Show” con Carlo Conti. Tutte le anticipazioni e le imitazioni di questa ultima puntata.

Questa sera su Rai 1 in onda l’ultima attesa puntata del programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show” in cui vip e personaggi famosi devono calarsi nei panni di diversi cantanti. Stasera sarà proclamato il vincitore di questa edizione e anche chi accederà al mini-torneo in onda dal 30 ottobre al 13 novembre, che vedrà contendersi le 6 migliori perfomance e artisti di questa edizione 2020 e i 4 migliori imitatori della precedenze edizione 2019.

Chi si contende il trofeo di Tale e Quale?

Mentre la classifica della settimana precedente ha visto trionfare Carolina Rey che con l’interpretazione di “Chega” di Gaia aveva co conquistato tutti, oggi in cima alla graduatoria troviamo Pago, seguito da Virginio e Barbara Cola separati da pochissimi voti. Potrebbero essere i candidati perfetti per contendersi il podio.

Ecco tutte le imitazioni della puntata di questa sera, sempre condotta da Carlo Conti: Barbara Cola canterà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini sarà invece Patty Pravo, Carolina Rey interpreterà Elisa e Carmen Russo sarà Madonna. Poi vedremo Giulia Sol interpretare Irene Cara, Sergio Muniz nei panni di Mal, Francesco Paolantoni invece canterà Frank Sinatra e Pago sarà Bruce Springsteen. Infine Virginio vestirà i panni di Bruno Mars, Luca Ward quelli di Domenico Modugno.

Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello saranno sempre a presenziare la giuria, come di consueto. Alla fine della puntata i loro voti si sommeranno a quelli degli stessi concorrenti, per decretare in seguito la classifica e poi il vincitore della serata.

D’altra parte, per quanto riguarda chi si accaparrerà l’ambito trofeo di questa edizione 2020 di Tale e Quale Show, invece, bisognerà aspettare la classifica finale che sommaerà voti di tutte e sei le puntate.