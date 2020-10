Sergio Muniz cambia vita: la rivoluzione portata da Morena

Tempo di cambiamenti per Sergio Muniz, ed è tutto grazie alla fidanzata Morena. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Aria di grosse novità per Sergio Muniz. L’uomo sta infatti stravolgendo la propria vita, ed il merito è della fidanzata Morena. Sembrerebbe proprio che i due, affiatati ed innamoratissimi, stiano vivendo insieme la loro storia d’amore, affrontando nuove sfide e senza temere il cambiamento.

La vita di Muniz non è più la stessa da quando è entrata Morena nella sua quotidianità. L’incontro con la donna ha infatti stravolto l’esistenza di Sergio, che adesso è completamente un’altra persona. I due si sono conosciuti in Liguria nel 2016, durante un incontro di yoga, e da quel momento in poi è scattata la scintilla.

Il 44enne, noto soprattutto a partire dall’edizione del 2004 dell’Isola Dei Famosi, ha deciso di dire addio alla sua cara Milano, trasferendosi con la compagna in una frazione di Bonassola, un paesino di soltanto 50 abitanti in prossimità delle Cinque Terre. Sergio è sempre stato un uomo restio alla vita mondana e al traffico della città, perciò il paesino vicino al mare pare proprio faccia al caso suo. La coppia convive felicemente in una villa. Per adesso nessun figlio in arrivo, ma a fare compagnia ai due ci pensano i numerosi animali: cane, gatti e galline.

Prima di incontrare Morena, Sergio non era libero, sentimentalmente parlando. L’uomo infatti è stato sposato con Beatrice Bernardin. L’ex moglie ha inoltre dato alla luce una figlia, Georgia, con la quale Muniz va molto d’accordo, nonostante non sia il legittimo padre. I due sono in ottimi rapporti, ed hanno un legame speciale.

Sergio Muniz e Morena: i due presto soci in affari

Sergio e Morena, affiatatissimi, stanno anche pensando, secondo quanto dichiarato dal magazine Nuovo, di mettersi insieme in affari. Proprio così, i due sembrerebbero intenzionati di aprire a Levanto un centro interamente dedicato all’insegnamento dello yoga. Un’idea interessante e romantica, tenendo conto che è proprio grazie allo yoga che i due si sono incontrati. Tutti i fan della coppia sono dunque in attesa di scoprire se l’affare andrà in porto o meno, e quali saranno i prossimi aggiornamenti.