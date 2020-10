Nuovo lockdown | De Luca chiede al Governo una chiusura totale

Da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, giunge una richiesta per istituire subito un nuovo lockdown in tutta Italia.

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha chiesto ufficialmente al governo Conte di istituire un nuovo lockdown. Infatti le misure di coprifuoco intraprese in Campania per le sole ore notturne, così come fatto anche da Lombardia e Lazio, risultano essere dei provvedimenti purtroppo non sufficienti ad arginare la dilagante pandemia da Coronavirus.

In un post pubblicato sul suo profilo ufficiale su Instagram, De Luca scrive che un nuovo lockdown di carattere nazionale si dimostra essere purtroppo una misura che bisogna mettere in atto già nell’immediato.

– Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni caso “la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. “I dati attuali sul contagio – dice – rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale.

È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. (ANSA).