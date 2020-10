Mattino 5: gossip su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

A Mattino 5 gli animi si infiammano dopo le ultime indiscrezioni sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini.

Sarebbe stato Riccardo Signoretti a generare i nuovi rumors riguardanti la Gregoraci e Bettarini. Il diretto di Nuovo non perde tempo e sgancia subito la bomba “ho visto quanta complicità c’era tra loro due“. Senza tergiversare troppo, Signoretti avrebbe ricordato l’affiatamento dei due quando lavoravano a Buona Domenica. L’uomo avrebbe poi aggiunto che “tra loro era evidente il feeling” e che non era stato l’unico ad accorgersi della cosa.

Le confessioni di Signoretti alla Panicucci, padrone di casa di Mattino 5 continuano senza sosta. Secondo l’uomo, l’ingresso di Bettarini nella casa del Grande Fratello VIP sarebbe una mossa studiata a tavolino. “L’ingresso di Bettarini non è casuale“, ribadisce ancora una volta. Durante il resto programma non tardano ad arrivare nuove indiscrezioni.

A Mattino 5 continuano i pettegolezzi su Elisabetta Gregoraci

Riccardo Signoretti non manca di ricordare al pubblico e ai telespettatori il comportamento della Gregoraci nella casa del GF. La sua simpatia verso Pretelli non è di certo passata inosservata e il mistero attorno al suo spasimante senza nome non fa altro che mettere la donna ancora di più sotto i riflettori. Secondo il direttore di Nuovo “lei è stata più tutelata di altri concorrenti” e, a detta sua, ci sarebbero molte informazioni che sarebbero rimaste nell’ombra.

A Mattino 5 non c’era Micaela Ottomano, la migliore amica di Elisabetta Gregoraci. In base alle stesse dichiarazioni della donna, avrebbe vivamente sconsigliato all’amica di partecipare al reality targato Mediaset. La Panicucci avrebbe voluto che durante il suo programma ci fosse stato qualcuno a prendere le parti della Gregoraci, così per rendere la vicenda più dinamica e meno di parte. Già da qualche tempo, la conduttrice aveva cercato di invitare come ospiti la Ottomano e Cataldo Calabretta, un altro amico. “Li abbiamo cercati ma non abbiamo avuto più notizie”, queste le parole della Panicucci riguardo alla vicenda.

