Cosa sapere su Matteo Becucci, chi è il cantante e vocal coach di Tale e Quale Show: carriera e curiosità.

Livornese classe 1970, Matteo Becucci esplode musicalmente a fine anni Duemila, esattamente nel 2009 quando vince la seconda edizione del reality show X-Factor. Il cantante è nella squadra di Morgan e sbaraglia la concorrenza. Ma le sue origini musicali partono quasi 20 anni prima quando inizia a esibirsi live e a metà anni Novanta apre alcuni concerti di Sergio Caputo.

Negli stessi anni, insieme con Franco Ceccanti, forma il duo “Check Back”, con cui si esibisce ancora oggi. In quegli anni sono diversi i progetti portati avanti che scaturiscono poi nel 2003 con la pubblicazione del disco Liberi di mente, suo album d’esordio. Passeranno però diversi anni prima della partecipazione a X-Factor, arrivata tra il 2008 e il 2009.

Carriera e curiosità sul cantante Matteo Becucci

Vince quell’edizione dunque portando in finale il singolo Impossibile, il cui paroliere e compositore è il magazziniere milanese Francesco Gramegna, coadiuvato da Matteo Cantaluppi. La spunta per soli 16 voti sui favoritissimi The Bastard Sons of Dioniso, vincendo un contratto con la Sony Music che vale qualcosa come 300mila euro, a 39 anni, dei quali almeno 20 di gavetta. Nella finale del programma, duetta il brano “Margherita” con Riccardo Cocciante. Dopo il programma esce il suo ep Impossibile, che ha ottimi riscontri di vendita.

A fine anno, arriva la pubblicazione del disco Cioccolato amaro e caffè, che però non ha il riscontro sperato; decide quindi di presentare una canzone per il Festival di Sanremo 2010, restando però escluso. La nuova strada che prova a intraprendere è quella del musical: veste i panni di Giuda in Jesus Christ Superstar. Nel 2011 viene pubblicato l’album Matteo Becucci, preceduto dal singolo La cucina giapponese. Anche questo album non ha il successo sperato, intanto il cantante prova anche l’esperienza di far parte della Nazionale italiana cantanti. Dopo alcuni anni, nel 2014 partecipa come concorrente alla quarta edizione del programma televisivo Tale e quale show, arrivando terzo e disputando il torneo. Il suo ultimo album, datato dicembre 2014, è Tutti quanti Mery. Da 2 anni è nel cast di Tale e quale show, in qualità di vocal coach.