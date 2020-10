Maria Grazia Fontana, chi è la vocal coach di Tale e Quale Show

Cosa sapere su Maria Grazia Fontana, chi è la musicista e vocal coach di Tale e Quale Show, carriera e curiosità.

Originaria della provincia di Viterbo, classe 1959, Maria Grazia Fontana ha ottenuto il diploma in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ma già in precedenza si era fatta notare per le sue qualità, tanto da partecipare a un’edizione di Domenica in condotta da Pippo Baudo nel 1980-1981.

Non solo: a 16 anni appena, suonò insieme a Giorgio Gaslini che stava componendo le musiche dell’album Profondo rosso, colonna sonora dell’omonimo film di Dario Argento. Sorella maggiore di Attilio Fontana, ex componente del gruppo Ragazzi Italiani e vincitore della terza edizione di Tale e quale show, è stata insegnante di canto di Noemi.

Carriera e curiosità su Maria Grazia Fontana

Da molti anni è inoltre direttrice di un noto coro gospel, che si chiama S.A.T.& B. e con il quale partecipa al Festival di Sanremo, accompagnando Giorgia. Nella sua carriera, ha ottenuto davvero ruoli importanti e tra questi c’è quello di direttrice del coro polifonico del musical I promessi sposi – Opera moderna. Molto importante è la sua carriera di compositrice oltre che di insegnante.

Ma è soprattutto la televisione a darle negli anni una grande popolarità: infatti, l’insegnante di musica ha preso parte al talent show Operazione Trionfo, andato in onda su Italia 1 e condotto da Miguel Bosé, nelle vesti di docente. Quindi è stata insegnante di canto del talent show Amici di Maria De Filippi, nella decima edizione, svoltasi a cavallo tra gli anni 2010-2011. Poco dopo ha assunto il ruolo di vocal coach nel programma di Rai 1 Lasciami cantare!, stesso ruolo assunto a partire dall’anno successivo in Tale e quale show, sempre sul primo canale nazionale.