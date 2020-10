Cosa sapere su Mara Sattei, chi è: carriera e curiosità, vero nome della cantante, suo fratello è un rapper e produttore famosissimo.

Vero nome Sara Mattei, la cantante e musicista Mara Sattei è nata a Fiumicino il 28 aprile 1995 e sin da bambina è stata una grande appassionata di musica. Dopo aver frequentato corsi di canto e pianoforte, sostenuta dalla madre, a soli 13 anni inizia la sua carriera di cantante. Giovanissima, ha partecipato all’edizione numero 13 di Amici.

Sorella maggiore di tha Supreme, uno dei più famosi rapper degli ultimi anni, che è anche autore di produzioni molto importanti, con lui ha realizzato il brano “m12ano”. Diverse sono state le collaborazioni avviate negli anni, la più importante delle quali è probabilmente il feat con Louis And The Yakuza nel remix del brano Dilemme.

Carriera e curiosità su Mara Sattei: cosa c’è da sapere

La scelta di invertire le iniziali del suo nome, Sara Mattei, creando il nome d’arte Mara Sattei, è recente e risale solo allo scorso anno. Invece, il suo primo EP dal titolo “Frammenti: Acoustic Covers N.1” è uscito nel 2014. Successivamente, nel 2017 esce il singolo “Mama Oh”. In anni più recenti, anche grazie alla collaborazione con il fratello tha Supreme, ha realizzato diversi singoli, collaborando anche con artisti del calibro di Coez e Carl Brave.

In un’intervista ha rivelato che deve molto alla madre, che le ha trasmesso la passione per il canto, ma di provenire da una famiglia di musicisti. Ha raccontato Mara Sattei: “Tutta la mia famiglia è coinvolta nel mondo musicale, sono tutti appassionati e hanno sempre suonato e cantato, così sono cresciuta in un ambiente che ha sempre aiutato a camminare in questo campo”.