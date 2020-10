Mara Maionchi positiva al Coronavirus | Ricoverata in ospedale

Mara Maionchi è positiva al Coronavirus. L’amatissima discografica è stata ricoverata in ospedale a Milano, ecco cosa sappiamo sulla sua situazione.

Anche Mara Maionchi è risultata positiva al tampone per Coronavirus, e si trova attualmente ricoverata in ospedale a Milano. Sulla sua situazione clinica non si hanno dettagli, ma sembra che la discografica sia stabile e fuori pericolo di vita. A comunicare per primo la notizia è stato il sito d’informazione TPI, attraverso la sua giornalista Selvaggia Lucarelli che ha scritto: “Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, ha il Covid. È stata ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione”. Selvaggia ha accompagnato il post pubblicando su Facebook una frase d’incoraggiamento all’amica: “Dai Mara che sei una roccia”, ha scritto.

Mara Maionchi positiva al Coronavirus, lo comunica Selvaggia Lucarelli

A suscitare particolare preoccupazione è, invece, la situazione legata al set di Italia’s Got Talent. Pare che il programma sia ormai un vero e proprio focolaio: oltre a Mara Maionchi, anche Federica Pellegrini si è ammalata di Coronavirus, così come diversi tecnici e membri dello staff. Le riprese del programma sono terminate domenica 11 ottobre, e la produzione ha assicurato che fino all’ultimo giorno di registrazione tutti i partecipanti alla trasmissione erano tamponati e negativi.

