I media internazionali s’indagano sullo stato di salute della moglie di Kim Jong-un, la first lady nord coreana non si vede da gennaio.

I media coreani e quelli internazionali s’interrogano sullo stato di salute della moglie del leader Nord coreano Kim Jong-un. La first lady Ri Sol-ju, infatti, è stata vista l’ultima volta in un evento pubblico il 25 gennaio scorso. La moglie di Kim in quella occasione ha partecipato alle celebrazioni per il nuovo anno lunare ed è stata per tutto il tempo al fianco della zia del leader, Kim Jong-hui.

Leggi anche ->Corea del Nord, “Kim Jong-un in coma”: il potere passa alla sorella

Come detto la first lady non ha partecipato a tutti gli eventi pubblici successivi a quello del 25 gennaio, compresa la parta militare annuale del 10 ottobre alla quale aveva sempre partecipato. In Corea del Nord ci si interroga sul perché di questa assenza prolungata e nel resto del mondo si teme che possa essere stata giustiziata dal marito. Questa ipotesi, tuttavia, non è molto accreditata nel Paese asiatico, nel quale si ritiene che le motivazioni di questa assenza siano altre.

Leggi anche ->Kim Jong-un: cosa sappiamo sulla sua salute e sui suoi tre figli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kim Jong-un, che fine ha fatto la moglie? Ecco le ipotesi principali

Secondo quanto riportato dal ‘Daily NK‘, in Corea del Nord sono tre le ipotesi principali sul perché la Ri Sol-ju non si sia più presentata agli eventi pubblici. La prima è che possa trovarsi ricoverata per problemi di salute, ma sembra al momento quella meno accreditata. La seconda, quella ritenuta più probabile, è che si stia prendendo cura della zia di Kim Jong-un, la quale verserebbe sì in condizioni di salute gravi. La terza ipotesi è che al momento si stia occupando dell’educazione dei figli.

Questi sono ormai in età scolare e come da tradizione riceveranno un’educazione privata, sia sulle varie materie che sul ruolo che dovranno avere come figli del leader della Nazione. In particolare si crede probabile che Ri si stia occupando personalmente dell’educazione della figlia Ju-ae, nata nel 2013, per insegnarle come comportarsi nella vita di palazzo e nelle occasioni formali in qualità di figlia del leader del Paese. Ci sarebbe poi una quarta ipotesi, ovvero che la First Lady sia malata di Coronavirus, ma anche questa è ritenuta decisamente improbabile.