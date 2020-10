Incidente stradale | giovane madre muore nella notte

Una donna perde la vita a seguito di un improvviso incidente stradale. Illesi il marito al volante ed il loro bimbo. L’uomo è indagato.

Finisce in tragedia un incidente stradale avvenuto sulla Statale 26 in località Caluso. In provincia di Torino è infatti morta una donna di 31 anni, di etnia sinti e che risiedeva all’interno di un campo nomadi di Ivrea.

Nelle prime ore di venerdì 23 ottobre 2020 l’auto sulla quale viaggiava è andata a scontrarsi contro il materiale sistemato in un cantiere stradale. Il veicolo – una Fiat Stilo – è finito con il ribaltarsi e questo ha provocato delle lesioni fatali per la 31enne, che si chiamava Silvia e che viaggiava assieme al marito ed al loro figlio. L’uomo ha 26 anni e se l’è cavata con delle ferite di entità non preoccupante. Stessa cosa anche per il bambino, nato nel 2015. Silvia è invece deceduta sul colpo. Le altre due persone hanno ricevuto immediato soccorso e adesso risultano ricoverate rispettivamente all’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino (il bimbo) ed al ‘Giovanni Bosco’ (il padre), sempre nel capoluogo piemontese.

Incidente stradale, indagato per omicidio stradale l’uomo al volante

Il marito della vittima è stato sottoposto anche ad analisi specifiche con lo scopo di capire se stesse guidando in condizioni psicofisiche alterate. Nei suoi confronti è stata spiccata una denuncia per omicidio stradale, anche se non si conosce l’esito degli accertamenti sul suo conto. Il posto dove è avvenuto l’incidente stradale ha visto arrivare delle ambulanze ed i carabinieri di stanza a Chivasso, che hanno compiuto i rilievi del caso. L’auto ha colpito i materiale alloggiati in strada per compiere i lavoro su di un tratto della Statale. Resta da capire se anche la scarsa luminosità possa avere concorso nel far capitare questo incidente stradale. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato vittima e superstiti. E che hanno anche ripulito l’asfalto dai detriti e dai rottami.