Grande Fratello Vip, in studio irrompe Mario Balotelli: “Prima e ultima volta”

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip inizia con il botto quando in studio arriva Super Mario Balotelli.

Per settimane, prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, si è vociferato della possibilità che Mario Balotelli entrasse a far parte del reality. Alla fine si è scoperto che la voce aveva un fondo di verità, un Balotelli sarebbe davvero entrato nella casa più spiata dagli italiani, ma sarebbe stato il fratello Enoch. Alfonso Signorini, tuttavia, non ha mai perso la speranza di coinvolgere anche l’ex calciatore della nazionale nel suo programma ed alla fine ci è riuscito.

La puntata di oggi si è aperta, infatti, con l’ingresso di Super Mario. Il calciatore è stato accolto in studio da un’ovazione, con Alfonso Signorini decisamente emozionato dal vedere il calciatore in studio. Il conduttore lo accoglie e successivamente gli chiede: “Questa è la tua prima volta in un reality” e Balotelli risponde: “Anche l’ultima”, facendo capire chiaramente che è lì solo come supporto al fratello.

Mario Balotelli: “Enoch? Dovrebbe essere più sé stesso”

E stasera si comincia a bomba: un grande ospite, un immenso campione… Mario Balotelli stravolgerà le carte di questa edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/UfREs7Mspz — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2020

Dopo l’ilarità collettiva per la risposta a Signorini, Mario parla dell’esperienza del fratello dentro la casa e dice: “Dovrebbe essere più se stesso. Ma si sta comportando bene”. Ovviamente dopo si è passati a parlare del momento difficile del calciatore: dopo l’esperienza dello scorso anno al Brescia, infatti, Balotelli quest’anno non ha trovato una squadra in cui giocare. Signorini manifesta la propria stima per il suo talento e gli dice: “Ti vorrei nella mia Fiorentina prima o poi”.

Dopo questa dichiarazione d’amore calcistico, interviene Pupo, il quale si limita a mettersi al fianco di Balotelli per misurare la differenza d’altezza. La scena è comica e tutto lo studio scoppia in una fragorosa risata.