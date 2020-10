Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata del 23 ottobre 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5.

Nuovo appuntamento del venerdì con il Grande Fratello Vip: a condurre la storia come sempre il padrone di casa Alfonso Signorini assieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Come sono andati gli ascolti della scorsa puntata di lunedì 19 ottobre? il Grande Fratello Vip ha conquistato 3.429.000 spettatori (share 20.7%). Vediamo insieme che cosa accadrà questa sera.

Grande Fratello Vip: anticipazioni di venerdì 23 ottobre

Il primo punto da mettere all’ordine del giorno è quello delle nomination tra Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Elisabeta Gregoraci. Le tre concorrenti non sanno che il meno votato del televoto non abbandonerà la Casa, ma andrà direttamente in nomination nella prossima puntata di lunedì.

Stefano Coletti: chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Questa sera ci sarà poi un ospite molto importante: Mario Balotelli, che entrerà in Casa per fare una sorpresa al fratello Enock. La notizia, circolata sul web, ha fatto molto discutere: altri concorrenti, infatti, come Francesco Oppini e Pierpaolo Petrelli non hanno ancora avuto nessuna visita dai parenti, mentre per Enock ci sarebbe un trattamento speciale.

Altro argomento di discussione sarà sicuramente il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. All’interno della Casa infatti i due hanno avuto una forte discussione, ma poi i due hanno ritrovato l’intesa iniziale, mentre al di fuori un presunto fidanzato della Gregoraci ha fatto delle forti affermazioni sul suo legame con Briatore.

Incinta nella Casa del Gf Vip: concorrente chiede test di gravidanza

Infine si parlerà anche del litigio tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando e anche di Adua Del Vesco che ha chiesto un test di gravidanza per un ritardo: sarà incinta? Per scoprirlo l’appuntamento è questa sera alle 21.25 su Canale 5.