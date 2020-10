Grande Fratello, nuovo litigio tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi

Nuovo acceso dibattito all’interno della casa del Grande Fratello: ancora polemiche tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi

Ancora nuove polemiche all’interno della casa del Grande Fratello con un acceso dibattito tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. La polemica è nata dopo un videomessaggio di Matilde Brandi, che ha speso parole un po’ per tutti: “Andrea quanto mi manchi! Non cadere nelle provocazioni e se devi alzare la voce fallo! Dayane, ho scoperto una donna meravigliosa il giorno in cui avevo bisogno di un abbraccio e tu stavi lì. Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene:sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero. A volte bisogna stare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente. Rosalinda, per difenderti ho tirato fuori la parte meno bella del tuo carattere, lo rifarei cento volte. Enock, parli poco ma hai le idee ben chiare su tutti. Elisabetta, non dargliela vinta, sorridi sempre. Stefania… volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che semini, tu hai preferito il gioco ad un’amicizia, ne valeva la pena? Patrizia, sei il vero motore della Casa”.

Grande Fratello, l’attacco di Elisabetta Gregoraci a Tommaso Zorzi

E così è arrivata subito la reazione dello stesso influencer dopo le parole alla Ruta, alla Goria e alla Orlando: “Ma come fa a dire queste cose? Ma non a me. A Maria Teresa, Guenda… Mi sembra davvero di cattivo gusto. Quello che ha detto di me ci può stare, ma non quello che ha detto a Maria Teresa, Stefania e Guenda. Ma è completamente pazza, poverina. Stava recitando, non parla così. Uno parla così se legge qualcosa. L’ultima cosa che mi ha detto è stata “meno male che ci sei Tommaso‘”.

Infine, la Gregoraci è intervenuta dopo le dichiarazioni di Zorzi: “Si era capito che con voi Matilde aveva dei problemi. La verità è che dobbiamo sempre dirti tutti che sei bello, gentile. Parla di te, non parlare di Maria Teresa“. “Sei parac**a, se sbaglia devi dire che ha sbagliato. Matilde è falsa”, il battibecco di Tommaso.