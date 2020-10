GF Vip, il videomessaggio di Matilde Brandi scatena polemiche furibonde

Al GF Vip sale la tensione in seguito a un videomessaggio pubblicato da Matilde Brandi, da poco eliminata, che ha scatenato non poche polemiche.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” la tensione è alle stelle. Matilde Brandi, fresca di eliminazione, ha fatto arrivare all’interno del reality un suo videomessaggio e le parole che ha usato per i suoi ex coinquilini hanno scatenato una serie di reazioni.

L'arrivo di un videomessaggio sconvolge gli equilibri in Casa… #GFVIP

Matilde Brandi nel suo videomessaggio per gli ex coinquilini della Casa del “GF Vip“, ha voluto dedicare delle parole a tutti i suoi amici, ma in particolare ha scelto di rivolgersi all’influencer Tommaso Zorzi: “Caro Tommy, il ruolo della primadonna ti viene molto bene, sei un ragazzo carismatico e simpatico però fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata per anni: a volte devi saper fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. E’ lì che ricevi l’applauso migliore“.

Matilde Brandi scatena la bufera

Le parole di Matilde Brandi, seppur pronunciate con buone intenzioni, non sono state viste bene dal mondo del web, che le si è rivolto contro e, per fare chiarezza, la showgirl è dovuta ricorrere ad un post su Instagram. Inoltre, uno dei suoi ex coinquilini non ha preso affatto bene i suoi ‘consigli’: Tommaso Zorzi infatti l’ha definita una “str…za“. Le sue parole sono state ampiamente discusse dagli inquilini della Casa. “La verità è che dobbiamo sempre dirti tutti che sei bello, gentile. Parla di te, non parlare di Maria Teresa”, così ha tuonato Elisabetta Gregoraci, scatenando la reazione dell’ex di Riccanza.

“Io voglio bene a Matilde, non parlerei mai male di lei. Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c…o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. E allora tu non sei par….o? Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesta“, è stata la risposta di Tommaso Zorzi, chiaramente arrabbiato con la showgirl. Sembrerebbe, inoltre, che la conversazione non si sia fermata lì, ma che abbia avuto degli strascichi rendendo il rapporto tra l’influencer e la ex moglie di Briatore sempre più teso.