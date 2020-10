GF Vip, Antonio Zequila contro Francesco Oppini: “Non dire sciocchezze”

Nella Casa del Grande Fratello VIP è da poco entrato Antonio Zequila ed è subito polemica: ecco cosa ha detto su Francesco Oppini e perché.

Non è passata nemmeno una settimana da quanto Antonio Zequila è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip duranta una diretta, ed è subito al centro di gossip e discussioni, soprattutto tra gli stessi concorrenti del reality. In particolare per uno battibecco nato con Francesco Oppini per un commento di quest’ultimo che non è piaciuto a Zequila.

Zequila e la partita di beneficienza

Il commento di Oppini in questione riguardava una partita di beneficienza, a cui avrebbe partecipato insieme ad Antonio, in cui l’attore avrebbe ottenuto un compenso, quando nessun altro dei partecipanti lo aveva fatto. Oppini ha anche aggiunto che Zequila una volta gli avrebbe chiuso il telefono in faccia.

La risposta di Antonio non tarda ad arrivare sui social: “Io anni fa sono venuto a giocare una partita di beneficenza, chiaramente a titolo gratuito ci mancherebbe, ma nel momento in cui sarei andato ospite in un locale è normale che vi fosse stato un gettone di presenza che nulla c’entra con la beneficenza”. ha precisato l’attore in un post di spiegazioni.



Ma Zequila non si è fermato alle spiegazioni e si è scagliato contro Oppini: “Solo per coerenza, caro Francesco Oppini, io capisco che tu finalmente ti sia liberato dello spettro della Parietti…ma la tua euforia non ti consente di dire sciocchezze”.

Nel post su instagram, Zequila ha anche chiarito come non avrebbe mai chiuso il telefono in faccia ad Oppini, come invece ha sostenuto ed ha anche aggiunto: “Tu all’epoca eri solo il figlio della Parietti…ed io già Zequila”, facendo riferimento alla stessa serata di beneficienza tirata in ballo dal gieffino.

Se questa sera durante la puntata ci sarà un confronto da Antonio Zequila e i concorrenti del Grande Fratello Vip, sicuramente gli animi con Oppini non saranno così calmi e chissà che non nascano ulteriori discussioni infuocate.