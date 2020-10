Donna morta | si butta da un ponte dopo avere soffocato il suo neonato

La polizia indaga sul caso di una donna morta a seguito di una caduta da un viadotto. Ed in casa c’era il figlioletto di 7 mesi privo di vita.

Le forze dell’ordine hanno diffuso le immagini di una donna morta il cui corpo è stato rinvenuto sotto ad un ponte. A distanza di appena un’ora dal suo ritrovamento, le autorità hanno scoperto anche il suo figlioletto morto a casa. Lei si chiamava Nicola Keane, aveva 34 anni e lavorava come infermiera pediatrica.

Da quanto risulta, si sarebbe tolta la vita dopo avere dovuto convivere con una forte depressione post-parto che l’aveva colpita nel corso degli ultimi mesi. Una volta scoperti il cadavere della donna morta e la sua auto nei pressi di un ponte che passa per Lucan, località a breve distanza da Dublino, in Irlanda, il pensiero è corso subito al figlio di 7 mesi, Henry. Purtroppo però anche quest’ultimo era privo di vita. Nell’abitazione c’era anche il marito di Nicola, che stava dormendo e che non si è accorto di niente. L’uomo non sapeva che il suo bimbo giaceva morto nella sua cameretta al piano di sopra.

Donna morta, anche il figlioletto trovato privo di vita

Un esame autoptico ha svelato anche la probabile causa del decesso. Si tratta di asfissia, anche se non c’è una piena certezza in merito. Ma il corpicino non presenta tracce di violenza. L’inchiesta relativa non coinvolge nessun’altra persona, come fatto sapere dagli inquirenti. Infatti c’è la ferma convinzione che la 34enne abbia commesso un omicidio-suicidio, senza l’aiuto di nessuno. Lei lavorava al ‘Children’s Health Ireland’ di Crumlin ed alcuni testimoni riferiscono di averla vista comportarsi in maniera strana nella giornata di giovedì 22 ottobre. Erano poco prima delle 04:00 del mattino quando qualcuna l’ha avvistata in prossimità del ponte. Scioccati i vicini di casa della donna, che l’hanno sempre vista come una persona felice, in particolar modo da quando era nato il piccolo Henry.

