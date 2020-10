Cosa sapere su Dada Loi, chi è la cantante e vocal coach di Tale e Quale Show, carriera e curiosità.

Daniela Loi, più semplicemente Dada per tutti, è nata a Roma, si è diplomala all’lsef e si è laureata in fisioterapia. Poi ha deciso che la sua strada era quella della musica e ha deciso di intraprenderla, non senza incontrare ostacoli. Nel 1993, è la corista della trasmissione ‘Scommettiamo che’, condotta dal compianto Fabrizio Frizzi con Milly Carlucci.

Nel corso della trasmissione, conosce il maestro Gianni Mazza, con cui avvia una collaborazione, ma un altro incontro sta per cambiarle la vita, quello con il maestro Pinuccio Pirazzoli, con il quale collabora tutt’oggi. Nel corso degli anni, ha preso parte come corista a moltissime trasmissioni televisive Rai.

Carriera e curiosità su Dada Loi

Ha anche tentato la strada del Festival di Sanremo, nel 2004, ma è rimasta fuori dalla rosa dei nomi scelti. Non si è mai però persa d’animo e in quello stesso periodo ha avviato la collaborazione con il programma “I Raccomandati”, andata avanti per ben sette anni. Il 2004 è anche l’anno di Music Farm: all’interno del reality musicale, è assistente dei cantanti in gara, ma partecipa anche come corista.

Nel 2007 partecipa alla prima edizione del programma di Raiuno “I Migliori Anni”, condotto da Carlo Conti. Grazie a questa esperienza, può collaborare e duettare con grandi nomi della musica mondiale: Gloria Gaynor, Liza Minnelli, The Platters, Kool And The Gang, Kc And Sunshine Band per citarne alcuni. A Sanremo ci arriva e ci resta per sette anni come corista dell’orchestra, mentre dal 2012 è parte integrante di Tale e Quale Show, nelle vesti di vocal coach. Nel 2018 ha scritto e pubblicato il saggio L’Emozione ha Voce — Come scoprire e valorizzare il tuo talento.