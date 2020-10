Coronavirus, salgono contagi e decessi: quasi 20mila in più

Emergenza Coronavirus in Italia, salgono contagi e decessi: quasi 20mila in più i nuovi positivi a cui si aggiungono 91 vittime.

Destano sempre più preoccupazione i dati del contagio da Coronavirus in Italia in queste ultime ore. Molte sono le Regioni che stanno correndo ai ripari di fronte ai numeri che fanno impressione. Superati oggi i 180mila tamponi, dunque stabilito il nuovo record con esattamente 182.032 persone tamponate. Ma stabilito anche un altro record, ovvero quello dei nuovi positivi.

La curva continua inesorabilmente a salire e sfiora i 20mila nuovi contagi in un giorno. Esattamente sono 19.143 in un giorno i nuovi contagi e ci sono anche 91 nuovi decessi. Così, i decessi totali salgono adesso a 37.059, mentre le terapie intensive sono occupate da 1.049 pazienti.

I dati del contagio da Coronavirus: 20mila nuovi contagi, ecco dove

Il quadro delle terapie intensive indica oggi che è stata superata quota mille e quindi siamo adesso a oltre un quarto del picco massimo raggiunto come si ricorderà a fine marzo. Viene sempre in queste ore stimato che su 6.628 posti di terapia intensiva disponibili in Italia, ormai il 15% sia occupato da pazienti affetti da Covid. Intanto, su 485mila malati in totale intercettati da inizio pandemia nel nostro Paese, continua ad aumentare la quota di coloro che sono emersi con screening, oltre 140mila.

Per quanto riguarda i contagi Regione per Regioni, il dato che preoccupa ancora è quello della Lombardia: 4.916 nuovi positivi in 24 ore. La Campania, dove De Luca minaccia un imminente lockdown, è al secondo posto con 2.280 nuovi positivi. Supera quota 2mila positivi anche il Piemonte, seguito poi da Veneto, Lazio e Toscana, tutte sopra quota mille. Circa 900 i casi in Emilia Romagna. Sotto i 100 contagi solo Valle d’Aosta, Basilicata e Molise, ma anche qui si tratta di numeri alti.