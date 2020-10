Chi è Pago: età, carriera, amori e successi del cantante

Il nome di Pago è molto conosciuto nel mondo del gossip italiano. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul cantante.

Pago è un celebre cantante italiano. L’uomo è molto conosciuto all’interno del mondo del gossip della nostra penisola, soprattutto per la relazione con la bella Serena Enardu. Presto è stato un concorrente del programma Tale e Quale Show 2020. Vadiamo allora chi è e che cosa fa l’uomo.

Pacifico Settembre, in arte Pago, è nato a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, il 30 Agosto 1971, sotto il segno della Vergine. L’uomo ha oggi dunque 47 anni. È alto un metro e novanta centimetri, e possiede diversi tatuaggi sul corpo, tra cui il disegno di un microfono sul braccio.

Pacifico si è avvicinato al mondo della musica sin da bambino, in tenera età. Ma quest’ultima non è l’unica delle sue passioni: l’uomo è infatti anche uno sportivo, e si è dedicato al tennis per un lungo periodo di tempo. All’età di 18 anni, una volta terminati gli studi, ha deciso di dedicarsi interamente alla sua vocazione, trasferendosi a Milano e mettendosi in contatto con il produttore Flavio Ibba. Dal trasferimento in poi, ha avuto dunque inizio la sua carriera artistica e musicale.

Pacifico settembre, Aria di settembre, e Nine Sense sono i suoi album, ed il suo brano più famoso è senza dubbio Un’estate fa. L’uomo, grazie al suo talento ed alla sua dedizione è arrivato anche fino al Festivalbar, ed ha inoltre vinto il reality Music Farm. L’uomo è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show 2020, il programma condotto da Carlo Conti.

Il nome di Pacifico non è però legato soltanto alla sua musica. Anche la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, gli ha regalato un bel po’ di notorietà. I due sono stati insieme per ben 7 anni, ed hanno in seguito subito un periodo di crisi e rottura. Adesso sembrerebbero però finalmente sulla via della pace, ed i loro rapporti sono distesi e indirizzati verso l’amicizia.

Pago e Serena Enardu: la loro storia

La coppia formata da Pago e Serena Enardu è seguitissima all’interno della scena televisiva italiana. I due si sono incontrati lavorando, ed è stato subito colpo di fulmine. Nel 2019 si sono entrambi presentati come concorrenti a Temptation Island, e hanno deciso di uscire dal reality delle tentazioni separati. Successivamente hanno riprovato a riallacciare i rapporti, rincontrandosi nella casa del Grande Fratello. La rottura definitiva, a Maggio del 2020 in seguito ad una brusca litigata, è stata però inevitabile. Al momento i due sembrerebbero aver chiarito le cose, ma non si può certamente parlare di ritorno di fiamma. Chissà che cosa avrà in serbo il futuro per loro.