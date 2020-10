Bruno Mars, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore statunitense

Bruno Mars è una popstar da record, non a caso considerato l’erede di Michael Jackson. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Bruno Mars è uno dei cantautori di maggior successo del panorama musicale internazionale, grazie alla capacità di creare un mix unico di generi che spaziano dal reggae al pop, dal soul al rock sino al funk. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Bruno Mars

Bruno Mars è nato l’8 ottobre 1985 ad Honolulu, nelle isole Hawaii, figlio di un musicista e di una cantante e ballerina. Il suo vero nome è Peter Gene Hernandez: il soprannome “Bruno” gli è stato affibbiato dal padre per via della somiglianza con il wrestler Bruno Sammartino, mentre “Mars” è preso in prestito dal pianeta Marte. Ha un fratello (Eric Hernandez), il batterista della sua band che lo accompagna in tour, e quattro sorelle (Jamie, Tahiti, Tiara e Presley Hernandez), che formano il gruppo The Lylas.

La musica è entrata nella vita di Bruno Mars da subito. E col tempo l’artista ha imparato a suonare diversi strumenti tra cui chitarra, basso, pianoforte. Una volta conseguito il diploma si è trasferito a Los Angeles per inseguire il sogno di cantare. La svolta è arrivata con Philip Lawrence, che lo ha convinto a scrivere canzoni per altri artisti. La sua fonte di ispirazione è il Re del Pop Michael Jackson.

Come autore Bruno Mars ha firmato successi internazionali per Brandy Norwood, Flo Rida, Travie McCoy, Adam Lambert, Alexandra Burke, Adam Levine e Sugababes. Nel 2010 ha debuttato con il primo album “Doo-Wops & Hooligans” anticipato dal singolo “Just the Way you Are” con cui ha scalato la classifica Billboard vendendo 12,5 milioni di dischi.

Come solista il Nostro ha pubblicato tre album vendendo nel mondo più di 12 milioni di dischi e 88 milioni di singoli. Nel 2014 ha ricevuto il premio “Artist of the Year” dalla rivista Billboard. Come autore le sue vendite superano invece i 150 milioni di singoli nel mondo.

Tra i premi e riconoscimenti ottenuti: 1 American Music Award, 14 Ascap, 1 Billboard Music Award, 4 BRIT Award, 2 Grammy Award e tanti altri.

Il 19 settembre 2010 Bruno Mars fu arrestato per possesso illegale di cocaina dopo una sua esibizione al night club del locale Hard Rock Hotel & Casino di Paradise, quando venne colto in flagrante nei bagni del backstage da uno degli agenti di sicurezza della struttura con 2,6 grammi di stupefacente. La corte d’appello dello Stato del Nevada condannò Mars a una multa di 2.000 dollari, 200 ore di servizi alla comunità e un corso antidroga. Dal 2012 è fidanzato con la modella e fotomodella portoricana, Jessica Marie Caban. Ha tatuato sul braccio il nome della madre ‘Bernadette’, morta a 55 anni il 1º giugno 2013 a causa di un aneurisma cerebrale.

