Andrea Damante | La De Lellis col suo amico Carlo | ‘Grande ferita’

È deluso Andrea Damante per la nuova relazione tra la sua storica ex Giulia De Lellis ed il suo amico Carlo Beretta. “Pensavo fossimo amici”.

Ci è rimasto male, Andrea Damante, per l’avere constatato che la sua ex Giulia De Lellis ha già trovato un fidanzato. Ma non è questa la cosa che ferisce il famoso dj, quanto piuttosto l’identità dello stesso. Infatti si tratta di Carlo Gusalli Beretta, un suo amico.

Lo stesso Damante parla a ‘Verissimo’ della cosa. Lui sarà tra gli ospiti della puntata di sabato 23 ottobre 2020. E conferma che con Beretta stava costruendo una amicizia importante. “Invece dai social ho scoperto che loro due si stanno frequentando in maniera ufficiale. Io avevo una sorta di presentimento ma ho sempre fatto di tutto per non ammetterlo. Tra l’altro avevamo ricominciato a sentirci solamente da pochi giorni”. La cosa ha chiaramente lasciato sensazioni negative nel 30enne disc jockey veronese, che dice che mai avrebbe tentato un approccio con la ragazza di un suo amico. “L’ho chiamato, avrei voluto essere informato prima”.

Andrea Damante: “Una delusione vedere Giulia e Carlo insieme”

Poi c’è anche una reazione social di impulso da parte di ‘Dama’, che su Instagram ha tolto tutte le foto che lo ritraevano con Giulia De Lellis ed anche con Carlo Beretta. Lui stesso si augura che questa nuova relazione non sia sorta mentre si trovava in vacanza con la nuova coppia a Forte dei Marmi. “Spero di no, confido almeno in questo nella loro correttezza”. E pensare che Andrea puntava ad avere un figlio dalla De Lellis. I due erano tornati insieme finendo con il convivere nella casa di lui a Milano, che il diretto interessato descrive come molto grande ed adatta per un nucleo familiare allargato. “Io pure ho delle responsabilità per la rottura con Giulia. Ora siamo andati oltre”. La De Lellis d’altro canto qualche giorno fa aveva annunciato sempre a mezzo social di avere un nuovo compagno. “Ma con Andrea siamo rimasti in buoni rapporti, la sua felicità è anche la mia”.

