Adele è irriconoscibile nel video di promozione per Saturday Night Live

La cantante britannica Adele si mostra in abito sexy nel video promozionale per la sua ospitata a Saturday Night Live. Ed è irriconoscibile.

Che Adele avesse perso tanto peso, ormai si era capito: il post instagram in cui si mostrava in abitino attillato nero nel giorno del suo compleanno quest’anno aveva lasciato tutti a bocca aperta. Torna a stupire i fan e non nel video promozionale per la sua ospitata in una puntata dello show serale della NBC, Saturday Night Live, di cui sarà anche presentatrice: Adele è bella più che mai.

La prima volta che Adele appare in TV dopo tanto tempo

Adele aveva già mostrato il suo incredibile dimagrimento sui social e aveva ottenuto il supporto e i complimenti dei fan e non solo. Adesso per la prima volta, il pubblico potrà finalmente vederla in televisione.

Nel video promozionale girato insieme alla cantante H.E.R. e alla comica Kate McKinnon, la cantante annuncia la sua presenza come host dello show della NBC, Saturday Night Live e lo fa in camicetta di velluto e pantaloni neri eleganti, mostrando a tutti la sua bellissima figura. Ovviamente, rispettando i protocolli di sicurezza anti-Covidi19, le tre indossavano anche la mascherina.

Adele oltre ad apparire per la prima volta in televisione, dopo il suo cambiamento, potrebbe forse anche tornare a cantare. Mentre inzialmente la cantante londinese aveva dichiarato di volersi incentrare solo sul presentare lo show, senza cantare, nel video promozionale in questione ha alluso al fatto che forse potrebbe cantare qualcosa per i suoi fan, che pendono dalle sue labbra.

Su instagram Adele si è detta felice ma preoccupata per questa sua nuova avventura come presentatrice del Saturday Night Live ma ha anche aggiunto che il 2020 è sicuramente l’anno migliore per buttarsi a capofitto e cogliere le occasioni, anche quelle che ci fanno più paura.