Young Boys Roma Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Young Boys e Roma è valido per la prima giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le tre vittorie su quattro sfide collezionate dalle italiane in Champions League alla prima uscita stagionale, adesso è il momento dell’Europa League. Qui le italiane in gara sono tre, ovvero Napoli, Roma e Milan, con la squadra capitolina che è impegnata alle 18.55 in una trasferta in terra svizzera.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo tampone | brutte notizie per la Juventus

La Roma è reduce da due vittorie in campionato e affronta stasera la squadra di Berna, un avversario sicuramente alla portata degli uomini di Fonseca, che vogliono dare continuità al loro rendimento. Secondi in questo momento nella Serie A svizzera, a pari merito col Losanna, nella loro storia i Young Boys hanno vinto 14 scudetti.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Young Boys Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stade de Suisse di Berna tra i padroni di casa dello Young Boys e gli ospiti della Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Prima sfida in assoluto quella di questa sera tra le due formazioni, ma gli Young Boys hanno una tradizione favorevole con le italiane in casa: tre vittorie su tre contro Udinese, Napoli e addirittura Juventus, nel corso della Champions League 2018/19. La Roma, da parte sua, su 11 incontri in Svizzera ha ottenuto 6 vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Young Boys e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Seoane e Fonseca hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Bürgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Moumi Ngamaleu.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus: Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.