X-Factor, Manitoba: chi sono i giovani protagonisti del talent

I Manitoba sono una band che si sta facendo largo a X-Factor 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

E’ ormai entrata nel vivo l’avventura della band mugellana dei Manitoba (con Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini) sul palco di X-Factor. Conosciamo più da vicino questa giovane e originale formazione musicale che ha fatto colpo sui giudici con il singolo “Si ritorna a casa”.

L’identikit dei Manitoba

i Manitoba sono un duo composto dai fiorentini Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, passati alla seconda fase della sfida di X-Factor con ben quattro sì. I due hanno alle spalle una carriera già lanciata, avendo già pubblicato anche un album, “Divorami”, uscito nel marzo 2018. E sul palco del talent hanno presentato uno dei loro brani, “Si ritorna a casa”.

Amici d’infanzia, Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti si erano persi di vista per alcuni anni per poi rincontrarsi e innamorarsi. Nel 2015 hanno deciso di trasformare il loro rapporto anche in una collaborazione artistica, dando vita ai Manitoba, nati come un progetto di chitarra e voce e poi approdati, con il produttore Samuele Cangi, a suoni più elettronici e un genere più internazionale. I Manitoba hanno avuto l’onore e l’onere di aprire i concerti di numerosi artisti, dai Fast Animals And Slow Kids agli Ex-Otago, passando per Marco Mengoni.

