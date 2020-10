X-Factor, Daria Huber: chi è la giovane protagonista del talent

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Daria Huber, chi è la giovane protagonista del talent show.

Una delle sorprese di questa edizione di X-Factor è Daria Huber, che ha meno di 18 anni. Nata a Napoli, diventerà infatti maggiorenne il 20 dicembre 2002 e sogna magari di festeggiare questo appuntamento con una vittoria nel talent show. Intanto, deve superare lo scoglio della Last Call de 22 ottobre.

La giovanissima cantante, che da quando ha 12 anni ha sviluppato la passione per la musica iniziando a suonare la chitarra da autodidatta, risiede a Vitulazio, in provincia di Caserta. Ama cantare e ha iniziato a comporre brani inediti in diverse lingue, principalmente in inglese ed in italiano, sin da subito.

Cosa sapere su Daria Huber

Oltre alla chitarra, inizia a suonare anche altri strumenti, a partire dal pianoforte, quindi il basso, l’ukulele e, negli ultimi mesi, anche alla batteria. Il tutto da autodidatta. Nei suoi brani inediti canta l’amore e l’amicizia. Alle audizioni non ha però presentato un suo inedito, bensì una sua versione di John My Beloved di Sufjan Stevens. Scelta che ha stupito i giudici e la giovane musicista campana si è poi ripetuta ai Bootcamp.

Infatti, per conquistare il giudizio positivo di Hell Raton, che l’ha scelta in squadra, ha presentato il brano “Where’s My Love” di SYML. Nonostante la giovanissima età, quello che ha spiazzato i giudici è stata la sua incredibile maturità artistica. Pur essendo presente su Instagram, ha sul suo profilo “solo” 4.700 follower, che sicuramente sono destinati ad aumentare con la popolarità che può darle il talent show. In vista di X-Factor ha pubblicato il suo nuovo singolo The Desert.