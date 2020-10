X-Factor, Casadilego: chi è la giovane protagonista del talent

By

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Casadilego, chi è la giovane protagonista del talent show.

Ha soli 17 anni ed è sicuramente uno dei personaggi che ha maggiormente stupito nella prima fase di X-Factor: parliamo di Elisa Coclite, nome d’arte Casadilego, classe 2003 e nata a Montorio al Vomano, nel teramano. La giovane abruzzese respira musica da sempre in casa: suo papà è infatti un maestro del Jazz, Massimiliano Coclite, insegnante al conservatorio, sua mamma fa la cantante.

Proprio papà Massimiliano, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che dopo le audizioni e aver cantato il brano di Joni Mitchell, “A Case of You”, si è emozionata anche la ragazza, oltre a emozionare i giudici. Da bambina, Elisa ha iniziato a studiare piano, ma è ormai una polistrumentista: l’abbiamo vista accompagnarsi alla chitarra e ha studiato per diversi anni anche il violoncello.

Cosa sapere su Elisa Coclite detta Casadilego

Il suo nome d’arte è un omaggio a Ed Sheeran, ma ha saputo dimostrare di masticare anche i classici, come dimostra la versione di Fragile di Sting portata ai Bootcamp. Artista completa, dunque, a dispetto dei suoi 17 anni, entra nella cinquina da cui deve attingere nella puntata del 22 ottobre Hell Raton dopo aver stupito alle audizioni. Infatti, Casadilego è stata una delle audizionate che hanno più colpito nella prima fase. Ha anche spiegato che non ama cantare in italiano e che preferisce l’inglese.

Il suo periodo musicale preferito, ammette inoltre, sono gli anni Sessanta e Settanta, così ricchi di produzioni importanti e band che hanno cambiato, rinnovando e innovando, la storia della musica. Casadilego è molto attiva anche su Instagram: sul suo profilo ha poco meno di 20mila follower al momento, ma pubblica molti video di sue performance. Riservata sulla sua vita privata – del resto è ancora un’adolescente – ha una forte amicizia con un altro collega musicista, che si chiama Alessio Falciani e studia al conservatorio Rossini di Pesaro.