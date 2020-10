X-Factor 2020, Blue Phelix: chi è il giovane concorrente al talent

Blue Phelix, ecco chi è il giovane ragazzo di Livorno che ha conquistato il pubblico di X-Factor. Scopriamo qualcosa su di lui.

Blue Phelix è uno dei giovani nuovi concorrenti di X-Factor 2020. Partendo da Livorno, il ragazzo è arrivato al talent passando per Londra e Tik Tok. Nel suo video di presentazione ha spiegato: “Per me i vestiti non hanno un’identità di genere. Quando mi metto un vestito mi sento sicuro di me, libero e bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa. Con questi video faccio vedere che io esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone, ma sono qui”. Con il suo talento e il suo carisma ha conquistato fin da subito il pubblico, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e la carriera musicale.

Chi è Blue Phelix di X-Factor

Il vero nome di Blue Phelix è Francesco. Il ragazzo, oggi 21enne, è nato a Livorno ma si è trasferito a Londra tre anni fa. La sua passione per la musica ed il canto è sempre stata palese, e lo si può vedere cercando il suo profilo TikTok, social su cui Francesco è una star già da tempo. Il giovane cantante ha spiegato che a Livorno non si è mai sentito davvero accettato, e per questo ha deciso di trasferirsi nella metropoli più importante d’Europa appena ne ha avuto la possibilità. A Londra Blue Phelix ha finalmente trovato se stesso, coltivando il suo sogno musicale senza preoccuparsi del giudizio altrui. A X-Factor Italia ha presentato il singolo “South Dakota”, con cui ha ottenuto quattro sì.

