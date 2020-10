X-Factor, Ale Ciccariello: chi è la giovane protagonista del talent

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Ale Ciccariello, chi è la giovane protagonista del talent show.

Tra le cinque giovanissime cantanti selezionate da Hell Raton nel corso dei Bootcamp e che quindi nella serata del 22 ottobre si giocano la Last Call c’è anche Ale Ciccariello o molto più semplicemente Ale. Appena sedicenne, ha stupito tutti fin dalle audizioni, dove ha portato il brano LV, che ha spiegato essere dedicato alla mamma, che non avrebbe creduto all’inizio al suo talento.

Ale Ciccariello canta: “Perché mi fai questo? Non vedi, ti detesto Vorrei sparare in aria e colpire l’universo Basta, smettila di urlare Sei come il Carnevale Quando scherzo io non vale”. Ad ascoltarla dietro le quinte c’era proprio la sua mamma, che evidentemente ci ha ripensato rispetto al talento della figlia.

Cosa sapere su Ale Ciccariello detta Ale

L’unico perplesso sulla sedicenne nata a Portici, nell’hinterland napoletano, dopo l’esibizione alle audizioni, è apparso Mika, il quale ha bocciato con un no la sua performance. Intanto, su Youtube oltre mezzo milione di persone hanno visto il video del brano inedito della giovane cantante campana. “Hai quella sicurezza e incoscienza che ha la generazione Z”, le ha detto Hell Raton, che l’ha poi scelta nella sua cinquina ai Bootcamp. Ma cosa sappiamo di questa talentuosa cantante?

Appassionata di musica fin da bambina, Ale Ciccariello inizia prestissimo a studiare musica e danza. Ma è la musica e ancora di più la sua fase autoriale che la affascina: così, a 12 anni comincia a suonare e a scrivere canzoni. Davvero precoce, dunque, questa giovanissima cantante che poi ai Bootcamp ha stupito con un nuovo singolo, “A Cielo Aperto”, online anche su Spotify, e che su Instagram ha un profilo seguito da migliaia di follower.