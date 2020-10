Tale e Quale Show, la verità di Carmen Russo: “Che proposta indecente”

Rivelazioni importanti quelle di Carmen Russo, protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show: tutta la verità

In poco è diventata la protagonista indiscussa di Tale e Quale Show e così Carmen Russo si è confessata ai microfoni di Novella2000 rivelando anche di aver ricevuto in passato una proposta molto indecente da parte di un imprenditore argentino: “Voleva stare a tutti i costi con me. Mi disse che se avessi lasciato tutto e fossi rimasta con lui mi avrebbe cambiato la vita. Proposta allettante, ma sono una donna che ha sempre rispettato il proprio partner…”. La showgirl ha svelato di essere rimasta fedele e subito ha rifiutato la proposta, ma quella scelta le avrebbe potuto cambiare ancora la vita. Successivamente la donna ha svelato di essere molto felice per questa nuova avventura senza pensare alla competizione con gli altri: “La prendo con leggerezza e questa cosa il pubblico la percepisce sempre…”.

Tale e Quale Show, il presente di Carmen Russo

Così durante l’intervista a Novella2000 la stessa Carmen ha svelato di avere soltanto tre giorni disponibili per preparare gli artisti avendo sempre l’adrenalina a mille: “Per fortuna che sta andando tutto benissimo, e i coach sono entusiasti di me…”. Venerdì prossimo sarà ancora una volta protagonista con nuove esibizioni per convincere giuria e pubblico. Ci riuscirà?