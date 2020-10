Stasera in tv “Doc, nelle tue mani”: trama e anticipazioni

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera di “Doc, nelle tue mani”, con Luca Argentero, in onda su Rai 1.

La nuova puntata di “Doc, nelle tue mani” la fiction targata Rai1, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, con Matilde Gioli e Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, in onda questa sera in prima serata sul primo canale. Tutto quello che c’è da sapere e cosa aspettarsi dalla sesta puntata di stasera.

La storia del dottor fanti di “Doc, nelle tue mani”

Luca Argentero, uno degli attori più in voga del momento, interpreta il dottor Andrea Fanti in una fiction liberamente ispirata a ad una storia vera. La storia è quella del primario Pierdante Piccioni che ha perso la memoria nel 2013, a causa di un grave incidente stradale. Il dottore ha cancellato così tutta quella che era stata la sua vita 12 anni prima delle lesioni al cervello riportate.

“Doc, nelle tue mani” racconta la storia di un uomo, che deve ricostruire parte della sua vita e dei suoi affetti, nonché del suo lavoro di tutti gli anni perduti. Deve soprattutto recuperare il rapporto con Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), innamorata di lui ma di cui il dottor non ricorda niente. La primavera scorsa aveva registrato record di ascolti ma si era dovuto fermare causa lockdown, per poi riprendere questo 15 settembre con puntate inedite, che segnano la fine del primo capitolo della storia.

Nella puntata di questa sera, in onda su Rai1, Luca Argentero aka il dottor Fanti ancora non ricorda cosa sia successo prima dello sparo che ha cancellato la sua memoria e cerca di ricostruire il tutto. Dopo il paziente deceduto per errore, Marco e Agnese non collaborano, pur essendo in parte responsabili. Un incidente ferroviario crea scompiglio in ospedale.