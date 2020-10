Sogni continuamente la morte? Gli esperti spiegano cosa può significare

Uno dei sogni più ricorrenti è quello della morte tua o di una persona che ami. Gli esperti spiegano di cosa si tratta.

Sognare è un’esperienza meravigliosa, poiché permette di essere in luoghi diversi da quelli in cui vivi, di frequentare persone che mai conoscerai e di vivere esperienze che probabilmente non riuscirai ad esperire per il resto della tua vita. Tuttavia non tutti i sogni sono positivi o galvanizzanti. Vi sarà sicuramente capitato di fare sogni inquietanti o addirittura spaventosi. In questi casi la sensazione di paura o di angoscia che vi causa il sogno spesso vi accompagna per tutta la giornata.

Il motivo di questo prolungarsi dell’esperienza di disagio non è tanto legata al sogno, ma più che altro al fatto che il sogno non è altro che una manifestazione del subconscio. Prendendo ad esempio uno degli incubi più ricorrenti, ovvero il sognare la morte, alcuni esperti hanno cercato di spiegare la simbologia che c’è dietro e come il nostro inconscio si esprime nei sogni.

Cosa significa sognare la morte

A meno che non siate dei sensitivi, il sognare la morte non è una premonizione ma la rappresentazione di uno stato d’animo riguardo qualcosa che riguarda la vostra vita da svegli. La dottoressa Lauri Loewenberg, analista dei sogni, spiega che i sogni come questo sono un commovente, a volte triste, segnale che qualcosa nella vostra vita sta giungendo a termine.

L’esperta ha spiegato al ‘Daily Star‘: “I sogni sono simbolici. Non puoi interpretarli in modo letterale sennò diventi pazzo. La morte in sogno in realtà significa che qualcosa nella tua vita sta cambiando o giungendo al termine. La tua mente la elabora nel subconscio come la morte della vita che fino ad ora conosci”. Per quanto riguarda il sognare la morte degli altri, invece, l’esperto Ian Wallace spiega che il sogno riguarda sempre noi stessi e non le persone che muoiono in sogno: “Sognare la morte di qualcuno che ami indica che questa particolare qualità (che evidentemente identifichi come quella principale della persona) che possiedi si sta trasformando in qualche modo”.