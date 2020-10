Selvaggia Roma escort, il retroscena di Eliana Michelazzo: l’indizio

Eliana Michelazzo ha smascherato Selvaggia Roma con numerosi retroscena sulla sua vita privata davvero incredibili: ecco tutta la verità

Novità importanti per Selvaggia Roma al centro di numerosi gossip. La sua ex amica, Eliana Michelazzo, avrebbe svelato un retroscena davvero interessante. Così l’ex compagna di Francesco Chiofalo sarebbe stata protagonista in negativo di un furto di diversi abiti all’ex manager di Pamela Prati.

Selvaggia Roma escort, il messaggio di Michelazzo

Così la Michelazzo li rivorrebbe subito e così, attraverso le stories su Instagram, ha rivelato di ricorrere agli avvocati: “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Pensa alla tue cose e non a me, tanto tutto torna a galla. Incontriamoci da qualche parte e mi riporti quello che mi hai rubato. Le ciabatte che tu avevi a Capri erano un pezzo unico ed erano mie. Io mi faccio il culo da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Tu invece sei una ladra di merda. Ma la borsa di Chanel da 4.500€? Avevo due testimoni che sanno che era mia. Riportami le mie cose. Mi fai pena, mandami l’indirizzo di casa tua che vengo. Anche le ciabatte che mi hai rubato, ho il codice di acquisto e ti farò una denuncia. Non sono la prima che dice che sei una ladra”.

Infine, l’ex manager di Pamela Prati ha pubblicato anche uno screenshot della chat con Selvaggia Roma: si parla di soldi ricevuti dopo una serata in una camera d’albergo e l’ansia da prestazione.