Nuovo lockdown in tutta Italia, ecco quando scatterà: è già stato deciso. Si cercherà in tutti i modi di evitarlo, ma il piano è pronto ed è molto preciso.

I contagi, i ricoveri e purtroppo anche i decessi dovuti al Coronavirus stanno aumentando esponenzialmente. Proprio per questo il governo ha appena emanato un decreto che prevede alcune misure volte a diminuire le occasioni di contagio.

Come vi abbiamo spiegato ieri è molto probabile che entro la settimana arrivi un nuovo Dpcm (QUI TUTTI I DETTAGLI) con misure più rigide che potrebbero portare ad un coprifuoco nazionale dalle 23 alle 6 o addirittura al divieto di spostamento tra Regioni se non per motivi di salute o lavoro. Nel frattempo al coprifuoco sono arrivate già Lombardia, Lazio e Campania.

C’è però una cosa che tutti temono e che, purtroppo, potrebbe accadere di nuovo: il lockdown nazionale con lo stop a tutti gli spostamenti e alla maggior parte delle attività produttive.

Nuovo lockdown nazionale, ecco quando scatterà

Il Comitato Tecnico Scientifico insieme al Governo pare abbia individuato una soglia oltre alla quale si prenderà seriamente in considerazione di imporre un nuovo lockdown. In base a ciò che si apprende e a quanto riporta anche il Corriere della Sera la soglia è quella dei 2.300 ricoverati in terapia intensiva. Oltre quel numero il governo sarebbe intenzionato a prendere la misura più drastica. Ieri le persona in terapia intensiva erano 926, praticamente il doppio della settimana precedente quando i ricoverati gravi erano 539. Il punto è sempre il solito: evitare il collasso del sistema sanitario ed evitare che si arrivi al punto in cui non ci siano più posti disponibili in terapia intensiva.

Tra le attività che, prima di arrivare ad un lockdown totale, potrebbe vedere le saracinesche abbassate a breve troviamo: sale gioco, piscine, palestre. Ad un secondo livello poi centri commerciali, bar, ristoranti. Ma a quel punto saremmo già ad un vero e proprio lockdown.