Napoli Az Alkmaar Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Napoli e Az Alkmaar è valido per la prima giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le tre vittorie su quattro sfide collezionate dalle italiane in Champions League alla prima uscita stagionale, adesso è il momento dell’Europa League. Qui le italiane in gara sono tre, ovvero Napoli, Roma e Milan, con i partenopei che oggi alle 18.55 affrontano gli olandesi dell’Az Alkmaar.

Per il Napoli, reduce da un’incredibile vittoria contro l’Atalanta, con il largo punteggio di quattro a uno, oggi il ritorno in campo contro gli olandesi. Questi ultimi devono fare i conti con il contagio da Coronavirus, che ha decimato la squadra: ben 13 sono infatti i positivi nel club, allenato da Arne Slot.

Precedenti di Napoli Az Alkmaar e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio San Paolo di Napoli tra i padroni di casa e gli olandesi ospiti dell’Ak Alkmaar sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Prima sfida in assoluto quella di questa sera tra le due formazioni, ma in generale i precedenti con gli olandesi non sorridono per nulla al Napoli. Sono infatti sei in tutto: 4 in Europa League e 2 in Champions League. Le squadre sfidate sono Utrecht, PSV Eindhoven e Feyenoord. Una sola la vittoria, contro il Feyenoord nell’edizione di Champions League del 2017/18. Due i pareggi e tre le sconfitte rimediate.

Napoli e Az Alkmaar, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Slot hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson.