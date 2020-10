Maurizia Cacciatori, chi è l’ex pallavolista: età, foto, carriera, vita privata di una delle sportive più amate dagli italiani.

Maurizia Cacciatori per anni è stata non solo il simbolo della pallavolo femminile, ma anche di tutto il movimento delle donne nello sport. Una delle prime insieme a Deborah Compagnoni, Fiona May e poche altre ad uscire dal contesto sportivo ed acquisire una notorietà enorme presso il grande pubblico.

Nata a Carrara il 6 aprile 1973, la Cacciatori è alta 1,78m e per la sua epoca è stata una straordinaria atleta poiché da alzatrice schiacciava a 298 cm e murava a 274 cm. Figlia di un calciatore, ha legato la maggior parte dei suoi anni al Volley Bergamo con cui in tre stagioni conquista tre accoppiate scudetto-Coppa Italia (1995-96, 1996-97 e 1997-98), due Supercoppe Italiane e una indimenticabile Coppa dei Campioni. Dal 1999 al 2003 torna a Bergamo e vince ancora moltissimi trofei. Maurizia Cacciatori ha anche 228 presenze nella Nazionale italiana di pallavolo femminile con la quale ha vinto un oro ai Giochi del Mediterraneo (2001), un bronzo agli Europei del 1999 in Italia e un argento a quelli del 2001 in Bulgaria.

Maurizia Cacciatori, la vita privata

Dal punto di vista privato la vita amorosa della Cacciatori è stata per molti anni legata al giocatore di basket Gianmarco Pozzecco. Dopo anni di fidanzamento i due dovevano sposarsi ma nel 2004 si sono lasciati proprio a ridosso delle nozze. L’ex pallavolista poi si è unita ad un altro cestista, Francesco Orsini. Da lui ha avuto due figli: Carlos Maria nato nel 2011 e Ines nata nel 2012.