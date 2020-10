Matilde Gioli, chi è: età, carriera, foto e vita privata dell’attrice

Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima attrice milanese Matilde Gioli: età, carriera, foto e vita privata.

La storia di Matilde Lojacono, in arte Matilde Gioli, è di quelle da sogno. Nata a Milano nel 1989, sviluppa in adolescenza una passione per la letteratura, la scrittura e decide di iscriversi al Liceo Classico Cesare Beccaria. Nel corso della sua formazione classica s’innamora della Filosofia e una volta ottenuto il diploma decide di iscriversi all’Università di Milano proprio in Filosofia. Ottenuta la laurea, Matilde stava cercando di capire quale futuro scegliere, ma il destino le è venuto incontro.

La madre, infatti, nota un volantino affisso al semaforo e legge che il regista Paolo Virzì è alla ricerca di comparse per il film ‘Il Capitale Umano‘. La donna spinge dunque la figlia a fare un tentativo e proprio quel provino l’ha introdotta nel mondo della recitazione e del cinema. La sua interpretazione è un successo di pubblico e critica, tanto che ai Nastri d’Argento del 2014 le viene assegnato il premio Guglielmo Biraghi e lo stesso anno vince anche il Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista.

Matilde Gioli, il decollo della carriera dopo ‘Il Capitale Umano’

Nel 2015 Matilde Gioli viene presa per una puntata della fortunata serie ‘Gomorra‘ e recita in tre film: ‘Solo per il weekend’, ‘Belli di papà’ e ‘Un posto sicuro’. Gli impegni e le richieste di lavoro si moltiplicano negli anni successivi, tra i tanti film vale la pena di ricordare ‘2night’, ‘Mamma o papà?’ e ‘Moschettieri del Re: ultima missione‘. Nel frattempo esordisce anche alla conduzione come valletta di Fabio Fazio nel programma ‘Rischiatutto’ e riceve anche il premio ‘Afrodite’ come migliore attrice emergente.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nota è solamente la relazione con il collega Francesco Scianna. I due attori sono stati una coppia per diversi anni, ma le loro strade si sono separate già da un po’ di tempo. Per il momento, invece, sembra che l’attrice milanese sia single.