Maria Teresa Ruta a ruota libera: i ripetuti tradimenti di Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ha fatto scalpore lasciandosi andare nella Casa del Grande Fratello. Al centro dei suoi discorsi c’è Amedeo Goria.

È il turno di Maria Teresa Ruta per attirare su di sé l’attenzione del pubblico. A quanto pare la donna ha chiacchierato con alcuni concorrenti, menzionando l’ex Amedeo Goria e quello che le ha fatto. Scopriamo insieme le parole della conduttrice.

Oramai non si parla d’altro che del Grande Fratello Vip 5. La trasmissione sta dando un’infinità di gossip in mano al pubblico, e probabilmente continuerà a farlo anche per le prossime settimane. Ad essere coinvolti direttamente non sono soltanto i concorrenti all’interno della Casa, ma anche i personaggi esterni a loro correlati. È il caso di Amedeo Goria, tirato in ballo poche ore fa dalla Ruta.

Proprio così, Maria Teresa ha dato in pasto ai telespettatori alcune notizie in merito alla relazione con l’ex marito, che è anche il padre di Guenda. La donna si è lasciata andare di fronte a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, che hanno ascoltato tutti i suoi sfoghi. “Siamo stati insieme quattordici anni, ma se non mi avesse tradita staremmo ancora insieme” ha raccontato. “Purtroppo era sempre fuori per lavoro”.

Esatto, è proprio di tradimento che si parla. Il fatto, secondo quanto dichiarato da Maria Teresa, sarebbe capitato numerose volte ed è il motivo principale per il quale la relazione tra i due è terminata. “Ho perdonato tante volte perché non volevo capire” ha aggiunto la Ruta rivolta agli altri due concorrenti, evidentemente interessati alla storia.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: il rapporto attuale

Maria Teresa ha parlato nella casa del Grande Fratello della sua storia con l’ex marito, Amedeo Goria, celebre giornalista sportivo. La donna ha raccontato alla Mello e a Pretelli i numerosi tradimenti di Goria, dando dunque la notizia anche in pasto al pubblico. “Ero molto innamorata, mi faceva molta tenerezza.” ha dichiarato. Nonostante il collasso del matrimonio, i due sono rimasti amici, e tentano di mantenere un rapporto stabile e sereno.