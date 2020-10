Lockdown Sardegna | ordinanza di chiusura totale per 15 giorni

Provvedimento lockdown Sardegna, l’ordinanza firmata dal governatore Solinas porterà alla chiusura anche delle attività principali.

Scatta il lockdown anche in Sardegna. Dopo Lombardia, Campania e Lazio, anche sull’Isola si attendono i provvedimenti urgenti atti a rallentare l’epidemia da Covid-19. Il governatore Christian Solinas firmerà nel giro di due giorni l’ordinanza. Con anche il sigillo del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il lockdown è previsto da qui ai 15 giorni immediatamente successivi alla messa in atto della decisione. Durante l’estate i Sardegna la curva dei contagi è aumentata in maniera significativa. Fino a giugno la regione era risultata Covid free, con un basso numero di nuovi infetti giornalieri ed un indice di contagio costantemente al di sotto del valore critico di 1. Poi le cose sono del tutto cambiate, a causa di diversi comportamenti di irresponsabilità che si sono verificati nei locali notturni. E da parte di turisti provenienti in prevalenza da fuori. Il lockdown in Sardegna durerà dunque 15 giorni e farà si che le principali attività si fermino al pari di quelle ritenute non indispensabili. Verranno apposti i lucchetti a porti ed aeroporti, oltre a limitare lo spostamento delle persone.

Lockdown Sardegna, l’ordinanza attesa entro il fine settimana

In tal modo si punta a frenare i contagi da Coronavirus. Non si sa ancora se il lockdown Sardegna sarà totale, come quello attuato in tutta Italia per quasi 100 giorni da marzo a maggio del 2020. Oppure se risulterà parziale e limitato alle sole ore notturne, come accadrà in Lombardia, Lazio e Campania. Può anche darsi che si cominci con quest’ultima ipotesi, per un approccio il meno traumatico possibile. Per poi magari estendere le chiusure a tutto l’arco della giornata. Il comitato tecnico scientifico sembra abbia consigliato però di procedere con una chiusura netta da qui fino a venerdì 6 novembre 2020. Appare scontata anche la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana pure in caso di solo coprifuoco notturno. Cosa che pure il Piemonte ha già messo in atto.

