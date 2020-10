Incidente gravissimo tra camion e scuolabus: c’erano 8 bambini a bordo

Uno incidente tra un camion e uno scuolabus che poteva rivelarsi fatale, ha scosso la popolazione di New Windsor, Orange County (New York).

Come accade ogni giorno, lo scuolabus stava trasportando gli alunni verso la scuola. Erano le 8:30 di mercoledì, quando il camion e l’autobus giallo si scontrano violentemente sulla Route 207. Quando la polizia e i soccorritori arrivano sulla scena dell’incidente, la situazione è al pari di un film horror. Dalle immagini si vede come tutti i veicoli siano pressoché dilaniati. La cabina del camion è completamente staccata dal resto e il muso dello pulmino è accartocciato.

Leggi anche -> Incidente stradale | ambulanza che trasporta organi centra un’auto

Ci sarebbe anche un altro mezzo coinvolto nello scontro, ma non avrebbe riportato danni al pari di quelli del camion e dello scuolabus. Le autorità stanno continuando a indagare per far emergere tutti i dettagli. La polizia di New Windsor ha recentemente dichiarato che stanno continuando a venire a galla nuove informazioni riguardo il violento scontro.

Dall’incidente tra camion e scuolabus aumenta il numero dei feriti

L’unica nota positiva della vicenda è il fatto che lo scuolabus non fosse alla sua capienza massima: c’erano solo otto bambini sui sedili posteriori. I due autisti hanno riportato diverse ferite e contusioni. Grande preoccupazione va invece alla bambina di 6 anni seduta dietro il posto del guidatore. La piccola sarebbe rimasta incastrata per un’ora tra le lamiere. Gli altri studenti sono riusciti a uscire dal mezzo quasi illesi e sono poi stati dimessi dall’ospedale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Dalle parole dei medici, i feriti più gravi sarebbero la bambina e i due autisti. Tutti loro avrebbero riportato gravi fratture e sarebbero ancora ricoverati in ospedale. Anche i genitori dei piccoli hanno vissuto attimi di terrore quando hanno saputo dello scontro. Ad aggravare la situazione c’è il fatto che non è ancora chiaro se i giovani passeggeri stessero indossando o meno le cinture di sicurezza.

Leggi anche -> Incidente mortale causato da un cinghiale | Lucrezia muore a 21 anni