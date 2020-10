La notizia della possibile gravidanza di Adua si è ovviamente diffusa molto rapidamente all’interno della Casa. A Tommaso Zorzi Adua ha confessato di aver avuto rapporti con il fidanzato poco prima di iniziare il reality, ma di aver usato le precauzioni. L’attrice non si è fatta problemi di taboo ed è scesa nei dettagli, spiegando ai suoi amici che anche il mese scorso il suo ciclo mestruale non era stato regolare. Il più emozionato di tutti sembra essere proprio Zorzi: anche durante l’ultimo reality al quale ha partecipato, prima del Grande Fratello, la sua compagna di gioco scoprì di essere incinta. Il ragazzo ha ironizzato: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto…”. Non è ancora chiaro se ad Adua verrà consegnato un test di gravidanza, ma se questo accadesse e dovesse essere positivo, sarebbe l’ennesimo colpo di scena che vede l’attrice come sua protagonista.

