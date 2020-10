Grande Fratello, censurato Zorzi: mostrato sedere nella casa

Tommaso Zorzi è stato protagonista ancora una volta all’interno della casa del Grande Fratello: la produzione del programma lo censura

Ancora protagonista Tommaso Zorzi, che è diventato in poco tempo il protagonista assoluto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, così insieme agli altri inquilini, si è soffermato nel celebrare il sedere migliore della Casa. E così la produzione del reality show di Canale5 ha bloccato tutto censurando le immagini di ciò che stava avvenendo nella casa più spiata dagli italiani. Tommaso Zorzi si trovava in cucina insieme ad Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah.

Grande Fratello, la produzione censura Zorzi

E così è iniziato lo show per il fondoschiena più bello: prima Oppini, poi ha parlato il fratello di SuperMario Balotelli fino ad arrivare a Zorzi. Lo stesso influencer ha commentato: “Ragazzi, non si può fare sta roba, mi sa che è fuori dal regolamento”. Mentre Enock stava facendo lo stesso, è arrivato il richiamo della redazione del Grande Fratello “Ragazziiii!” provocando la risata degli altri inquilini. Inoltre, ha avuto anche un crollo emotivo dopo la discussione con Elisabetta Gregoraci. Così è scoppiato improvvisamente in lacrime con l’amico Oppini che è corso subito in suo aiuto. Lo stesso influencer ha svelato che le lacrime era per la nonna e non per l’ex moglie di Briatore. Nei prossimi giorni ci saranno novità in vista per quello che sta avvenendo nella casa del Grande Fratello.