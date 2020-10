Giulia De Lellis, la nuova vita dopo l’addio a Damante: il nuovo fidanzato

Cambiamenti decisivi nella vita personale di Giulia De Lellis, che avrebbe trovato anche il nuovo amore dopo l’addio a Damante

Giulia De Lellis cambia vita dopo l’addio ad Andrea Damante. L’influencer è tornata ad essere felice con una nuova storia d’amore svelando la nuova relazione sui social. Come rivelato dal settimanale Chi ha confermato che Carlo Beretta sarebbe il nome del suo fidanzato. Inoltre, come riportato dal settimanale Chi avrebbe anche cambiato casa affittandola nei complessi immobiliari più belli di Milano. Una vita nuova per ricominciare dimenticando il passato. Successivamente è stata legata sentimentalmente ad Irama e Andrea Iannone.

Giulia De Lellis, presentazioni già in famiglia

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero state anche le presentazioni ufficiali in famiglia. Su Instagram la stessa influencer ha risposto alle domande dei followers: “Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego…Tra un’illazione e una domanda c’è differenza”. In un’altra stories sul suo profilo ufficiale ha svelato: “Ricordate che state parlando con me, un po’ mi conoscete. Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”. Al momento mancherebbe soltanto la foto ufficiale dei due sui rispettivi account social.