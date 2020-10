Giovanni Scifoni, chi è l’attore di Doc- Nelle tue mani: età, moglie, carriera

Giovanni Scifoni è l’attore romano che recita al fianco di Luca Argentero nella serie Doc – Nelle tue mani.

Nato a Roma nel 1976, ha 44 anni e una lunga carriera da attore alle spalle. Nel 1998 si diploma all’Accademia nazionale di arte drammatica (Roma) e debutta in diverse tournée teatrali. Da subito lavora al fianco di artisti italiani molto famosi come Paolo Poli, Roberto Guicciardini e Sebastiano Lo Monaco. Il suo esordio sul grande schermo arriverà con La meglio gioventù di Giordana.

Attore, sceneggiatore e drammaturgo. Giovanni Scifoni sembra avere mille volti e sfaccettature. La sua carriera televisiva prosegue: nel 2005 sarà il protagonista della miniserie Mio figlio. I ruoli recitati da Scifoni sono davvero tanti e vanno a comporre una lunga lista che ben testimonia le doti di questo attore. Tra quelli più famosi ricordiamo il ruolo da protagonista in Io non dimentico (2008) e quello dello psicologo Matteucci in Un medico in Famiglia (2011).

Giovanni Scifoni: una costellata di successi

Nel 2011 riceve un grande riconoscimento per la sua carriera da attore: vince il Golden Graal, premio Astro nascente del Teatro. Le gratificazioni non finiscono qui perché l’anno dopo vince la menzione speciale del premio Teatro per la Memoria 2012. Tra riconoscimenti, spettacoli teatrali, serie e film. Non tarda ad arrivare neanche il suo esordio come conduttore tv. Nel 2017 esordisce con il programma Beati voi, insieme alla collega Claudia Benassi. I premi continuano ad arrivare: vince al Festival Teatri del Sacro con il testo autografo Santo Piacere – Dio è contento quando godo. Gli ultimi successi riguardano il format originale de La mia jungla che debutta su RaiPlay che gli fa vincere il premio internazionale Prix Italia 2020 (Best-Web Fiction). Oggi lo vediamo al fianco di Luca Argentero nella serie Doc – nelle tue mani.

Scifoni è un attore molto amato dagli italiani. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, non si sbilancia in indiscrezioni. Sappiamo che dal 2005 è sposato con Elisabetta con lei ha avuto tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. La loro unione è solidissima e l’attore ha sempre messo la sua famiglia al primo posto. “Elisabetta mi pungola e mi sprona fino allo sfinimento, ma mi sostiene sempre. Non potrei davvero fare a meno di lei“, si sarebbe lasciato scappare l’attore durante un’intervista.

