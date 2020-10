Il premier Giuseppe Conte sulla situazione Coronavirus Italia: “Siamo più efficienti rispetto a tanti altri Paesi, ne verremo fuori”.

Parla il premier Giuseppe Conte in merito alla situazione Coronavirus Italia. Il primo ministro interviene alla Camera e rimarca il coraggio di avere intrapreso misure importanti e rigorose prima di tutti in Europa. “Anche nelle riaperture di maggio e giugno non abbiamo mai agito alla leggera ma sempre con prudenza e tenendo a cuore la salute delle persone. Ma ancora una volta sappiamo di dovere chiedere dei sacrifici alla libertà dei cittadini. Purtroppo servono degli sforzi per potere garantire a tutti la sicurezza, contro questa pesante epidemia che circola nel nostro Paese da febbraio”. Inoltre il governo ha tutelato le persone anche per preservare l’economia. Infatti Conte dice che senza proteggere i cittadini non ci sarebbero state delle proiezioni attuali in merito alla ripresa delle attività. “Abbiamo stime che ci pongono in una condizione migliore rispetto ad altri Paesi”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Siamo vigili sull’andamento dei contagi. A livello regionale i governi locali devono essere pronti ad intervenire. Ad ogni modo non possiamo affrontare l’emergenza coronavirus Italia come fatto nella scorsa primavera”. Questo lascia capire che in ogni caso non ci sarà nessun altro lockdown totale. “Ma le Regioni possono intervenire con interventi restrittivi qualora la situazione lo richieda”. E Conte sottolinea anche come il governo italiano sia stato praticamente l’unico in grado di poter fornire “almeno una mascherina nuova al giorno ad ogni nostro studente”.