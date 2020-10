Clarissa Di Rocco Caiola: modella curvy, curiosità e Instagram

Chi è Clarissa Di Rocco Caiola, la modella curvy molto giovane: curiosità sull’aspirante attrice, esperienze professionali, Instagram.

Si chiama Clarissa Di Rocco Caiola ed è una modella curvy: capelli nerissimi e occhi nocciola, da “orientale” come cantava diversi anni fa Daniele Silvestri, le sue misure non sono esattamente quelle canoniche. Nonostante questo, è un’indossatrice che sta riscuotendo davvero molto successo.

Attivissima su Instagram, sebbene comunque il suo profilo non abbia nemmeno 1.500 follower, la modella curvy si definisce una curvy girl aspirante attrice. Indossatrice fashion e glamour, la bella modella indossa anche lingerie e inoltre sembra attratta dagli abiti da sposa, come si nota in alcune foto presenti.

Curiosità su Clarissa Di Rocco Caiola: cosa sapere sulla modella curvy

Alta 174 cm, Clarissa Di Rocco Caiola è considerata uno standard di bellezza e ha ottenuto molti attestati e riconoscimenti. Rispetto alle canoniche misure 90-60-90, che con gli anni sono andate a ‘scendere’, quelle della modella sono misure ben più abbondanti. Il seno misura infatti 98 centimetri, con una vita di 79 centimetri e un bacino che addirittura è più largo di un metro, esattamente 101 centimetri.

Ma dal momento che le misure in questo caso contano solo a metà, anche il “piedino” della bella modella curvy non è indifferente: calza infatti un 40. Nelle sue pose più recenti su Instagram, appare in abito da sposa e nei tag sono presenti coloro che hanno commissionato queste pose. Si tratta di hairstylist, stilisti, ecc che evidentemente apprezzano le forme di Clarissa Di Rocco Caiola. Un mistero la sua vita privata: il suo profilo Instagram è professionale e non lascia trasparire nulla.