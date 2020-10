Celtic Milan Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Celtic e Milan è valido per la prima giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le tre vittorie su quattro sfide collezionate dalle italiane in Champions League alla prima uscita stagionale, adesso è il momento dell’Europa League. Qui le italiane in gara sono tre, ovvero Napoli, Roma e Milan, con la squadra milanese che è impegnata alle 21.00 in una trasferta in terra scozzese.

20 risultati utili consecutivi e la testa provvisoria della Serie A non sono finora bastati al Milan per fargli ottenere il giusto riscontro: in pochissimi scommettono ancora oggi sulla squadra rossonera e il match di stasera contro il Celtic è l’ennesimo banco di prova per gli uomini di Pioli.

Precedenti di Celtic Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Celtic Park di Glasgow tra i padroni di casa del Celtic e i rossoneri del Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Il match è visibile anche in chiaro sul sito di Tv8.

Sono 10 in tutto i precedenti tra le due squadre, sebbene sia la prima volta che le due formazioni si affrontano in Europa League. Infatti, i precedenti sono tutti in Champions League e in precedenza in Coppa dei Campioni. Bilancio nettamente a favore dei rossoneri: 6 vittorie, 3 i pareggi e uno il successo degli scozzesi risalente nel 2007. Nelle ultime tre partite, tre le vittorie del Milan, con un parziale di sei reti a zero.

Celtic e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Lennon e Pioli hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.