Anna Dente | la regina della cucina laziale grave in ospedale

Versa in gravi condizioni in ospedale Anna Dente, famosissima cuoca titolare dell’Osteria di San Cesario. Sarebbe in ospedale da un mese.

Una triste notizi riguarda Anna Dente, proprietaria della Osteria di San Cesario. Si tratta di un notissimo locale molto frequentato anche da diversi vip. Lei è una cuoca rinomatissima che purtroppo però versa ora in gravi condizioni in ospedale. Addirittura il suo ricovero sarebbe scattato un mese fa.

La cuoca sembra si trovi all’interno dell’Ini di Grottaferrata e dovrebbe anche essere trasferita a Roma, in una struttura meglio attrezzata. Nel corso delle ultime settimane la famiglia ha smentito più volte le notizie circolate a proposito di Anna Dente. Da un vociferato contagio da Covid-19 fino a voci che la indicavano come deceduta. La 77enne regina della cucina laziale ha subito un grosso contraccolpo a livello emotivo sia per la condizione di clausura imposta dal lockdown nella scorsa primavera, sia dalla scomparsa della sua anziana madre, avvenuta quando era prossima al secolo di vita.

Anna Dente, la morte della madre ed il lockdown pesanti per lei

La figlia di Anna, Angela, a fanpage aveva confermato come questi due episodi abbiano avuto un contraccolpo pesante sull’umore della nota chef. Che ha al suo attivo diverse apparizioni accanto ad Antonella Clerici in svariate puntate delle passate edizioni de ‘La Prova del cuoco’. Lei ha preso parte in qualità di ospite anche a ‘Porta a Porta’ sempre su Rai 1 ed a ‘L’Aria che Tira’, su La7. La passione per la cucina sorse già da giovanissima, con la partecipazione attiva in quella che era la norcineria di proprietà della sua famiglia. La Osteria di San Cesario venne fondata invece nel 1995, diventando in poco tempo molto nota.

