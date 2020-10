Alberto Malanchino, chi è l’attore di Doc – Nelle Tue Mani: la sua storia

Alberto Malanchino recita nei panni di Gabriel Kidane nella fiction Doc – Nelle Tue Mani, ma alle spalle ha una carriera da attore già avviata.

Il giovane attore nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Suo padre è italiano e sue madre è originaria del Burkina Faso. Non si conosce molto della sua vita privata e dei suoi interessi. Una cosa certa è la passione che Malanchino nutre per i viaggi e per la recitazione. Possiamo facilmente dire che tutta la sua vita si sia sviluppata intorno a questa nobile arte.

Leggi anche -> Simona Tabasco, chi è Elisa di Doc – Nelle tue mani: carriera e curiosità

Frequenta la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano e si diploma nel 2016. Sempre in quell’anno inizia un percorso di studi presso la Biennale College di Venezia. E’ proprio in questo ambito che ha la possibilità di partecipare a diverse lezioni tenute da maestri di fama mondiale quali Declan Donnellan, Nick Ormerod e Pascal Rambert.

Alberto Malanchino: prima il debutto a teatro, poi le serie tv

Prima di entrata a far parte del mondo del piccolo schermo, Alberto Malanchino si dedica al teatro. Nel 2018 debutta con un monologo intitolato “Verso Sankara“. Inizia quindi a lavorare come attore di prosa al fianco di registri di alto calibro. Tra i nomi più celebri ricordiamo Moni Ovadia e Sivlio Peroni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

La sua brillante carriera da attore non si ferma e finalmente approda alle serie tv. Collabora subito a diverse produzioni: “La strada di Casa“, “Camera Cafè“, “Crozza nel paese delle meraviglie“, “Un passo dal cielo” e “Don Matteo“. Il suo successo sembra non arrestarsi e nel 2019 arriva anche su Netflix con “Summertime“. Sempre in quell’anno doppia la voce dell’orso Tonio nel film di animazione di Buzzati “La famosa invasione degli orsi in Sicilia“. I suoi ultimi ingaggi riguardano il ruolo di Elvis nel film “Easy Living” dei fratelli Miyakawa e quello di Gabriel Kidane per la serie “Doc – Nelle tue mani“. Per Alberto Malanchino il futuro si prospetta davvero roseo e pieno di opportunità.

Leggi anche -> Luca Argentero, dopo Doc – Nelle tue Mani sposa Cristina Marino