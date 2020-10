Uomini e Donne, scatto il bacio passionale per Gemma Galgani

Gemma Galgani è davvero molto contenta nella nuova puntata di Uomini e Donne, ma avrebbe preferito un altro comportamento di Biagio

Ancora protagonista durante la nuova puntata di Uomini e Donne. Gemma Galgani oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, metterà in risalto il modo di fare dello stesso Biagio visto che è rimasta delusa dal suo comportamento. L’uomo ha regalato fiori a tutte le dame che sta conoscendo: lei pensava fosse diventata già la preferita. Gemma comunque è molto contenta dopo la serata trascorsa in compagnia con Biagio: tra i due è scattato anche un bacio molto passionale a detta della dama torinese.

Uomini e Donne, la voglia di Gemma Galgani

La stessa Gemma, però, ha ammesso che avrebbe voluto un bacio più romantico. E così la dama Maria prende la parola mettendo in subbuglio la situazione visto che svelerà che il cavaliere avrebbe preferito uscire con lei: così non è stato perché lei si trovava ad una festa di compleanno. E così la stessa Maria rivelerà di essere molto delusa dall’atteggiamento di Biagio: il cavaliere avrebbe fatto così anche con altre dame. Infine, ci sarà in studio Gianluca De Matteis commentando l’esterna con una ragazza. Una grande delusione, infine, per Carlotta. Non perdete l’appuntamento di oggi su Canale5.