Tina Cipollari, parla Giorgio Manetti: “Se la vedo con Vincenzo…”

L’ex di Gemma Galgani ha detto la sua sulla storia d’amore tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo, apprezzato ristoratore fiorentino.

Lei, lui, l’altro. Fuor di metafora: Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara e Giorgio Manetti. Ma stavolta il “terzo incomodo” è solo un amico, per altro ex di gemma Galgani, che augura alla coppia nata e cresciuta nello studio di Uomini e Donne ogni bene. Ecco le sue parole.

Tutti gli uomini di Tina Cipollari

Rina Cipollari e Giorgio Manetti sono legati da una profonda e sincera amicizia e hanno continuato a vedersi anche dopo l’addio del Gabbiano a Uomini e Donne. Spesso si incontrano a Firenze, dove lui è nato e cresciuto e dove vive anche Vincenzo, attuale compagno della famosa Vamp. Un triangolo perfetto, quasi da film.

E’ stato proprio Manetti in un’intervista a Nuovo Tv a svelato qualche retroscena sul rapporto tra Tina e Vincenzo: “Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano”

Il Nostro ha aggiunto che in sua presenza Tina e Vincenzo non parlano mai di nozze. Il matrimonio è in programma, ma forse non proprio dietro l’angolo. Lo stesso discorso vale – ironia della sorte – anche per Giorgio Manetti e la sua Caterina, l’ex fiamma ritrovata dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi. Ipse dixit: “Quando Tina è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: ‘Brava, faccio il tifo per te’, rendendomi felice”. Tutto si tiene…

EDS